Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту китайского Нанкина

Два пассажирских лайнера китайских авиалиний столкнулись в аэропорту города Нанкин на востоке КНР. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолет Airbus A320 компании Capital Airlines во время руления по взлетно-посадочной полосе повредил крылом обшивку носовой части воздушного судна авиаперевозчика China Eastern. ЧП произошло во вторник, 4 сентября.

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства столкновения, передает «РИА Новости».

4 сентября лайнер авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс в поселок Черский из Якутска, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси.