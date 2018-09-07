Роскомнадзор упростил прием заявлений о противоправной информации

Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) усовершенствовал сервис приема обращений от граждан и юридических лиц по вопросам функционирования Единого реестра запрещенной информации. Об этом 7 сентября сообщается на сайте надзорного ведомства.

Теперь подать обращение в Роскомнадзор можно за несколько минут через специальную интерактивную форму, образец которой доступен на сайте службы.

Заявителю нужно заполнить несколько граф, в том числе указать тип противоправной информации и адрес сайта, где она размещена. Для удобства при составлении заявления открывается справочная информация по тематике обращения.

Как утверждают в надзорной службе, нововведения позволят существенно оптимизировать работу Роскомнадзора с обращениями, связанными с запрещенной информацией.

В августе Роскомнадзор рассказал о том, что с начала 2018 года заблокировал 506 сайтов, распространявших персональные данные. Теперь запрещенные интернет-ресурсы занесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.