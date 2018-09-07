Граждане узнают об использовании их персональных данных

В России будет создан ресурс, благодаря которому граждане смогут узнать, использует ли кто-то их персональные данные. Запретить это делать можно будет с помощью того же портала, следует из паспорта правительственной программы «Цифровая экономика», с которой ознакомились «Известия». В документе уточняется, что ресурс появится в IV квартале 2018 года. По словам экспертов, появление сайта будет способствовать более деликатному обращению компаний с данными пользователей, однако организации нужно будет законодательно обязать работать с новым сервисом.

Главная задача будущего ресурса — информирование граждан об обработке их персональных данных, рассказали «Известиям» в пресс-службе Роскомнадзора. Там пояснили, что на данный момент портал находится в начальной стадии разработки. Предстоит проработать и вопрос того, как именно граждане будут узнавать об использовании их личной информации и будет ли портал государственным. Сайт должен появиться до конца этого года, но введен в эксплуатацию будет годом позже, уточняется в паспорте программы.

Для реализации этой инициативы есть два способа, отметил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман. В первом случае появляется ресурс, куда все компании в онлайн-режиме передают информацию обо всех персональных данных граждан, которые они обрабатывают. Во втором варианте — все операторы персональных данных согласовывают определенные правила, на основании которых они присваивают идентификатор каждому человеку (например, производное от его ФИО и даты рождения). После этого они могут передавать ресурсу не его личную информацию, а этот идентификатор. Он и свяжет на портале сведения об использовании личных данных гражданина из различных источников, указал Антон Фишман.

Пользователь, зайдя на сайт, сможет отказаться от использования своих персональных данных. Этот пункт также включен в программу «Цифровая экономика». По похожему принципу работает сайт Госуслуг, на котором для связи между федеральными органами исполнительной власти используется СМЭВ (система межведомственного электронного взаимодействия).

Оба способа достаточно сложны и имеют свои ограничения, подчеркнул Антон Фишман. Для их реализации необходимо будет внести изменения в законодательство и обеспечить надежную защиту персональных данных. Также на законодательном уровне будет необходимо обязать компании передавать сведения об использовании личной информации порталу.

Ресурс будет способствовать более деликатному обращению компаний с данными пользователей, считает руководитель Zecurion Analytics Владимир Ульянов. Зачастую персональные данные начинают обрабатывать, когда человек подписывается на какую-нибудь рассылку: пункты об обработке личной информации и непосредственно подписку на получение писем объединяют в один. Понятно, что налицо навязывание нежелательного функционала, и бороться с такими компаниями нужно в том числе с помощью жалоб, отметил эксперт. Но в целом ресурс упростит жизнь пользователей, резюмировал Владимир Ульянов. Правда, потребуются серьезные усилия от организаций на обработку многочисленных запросов, добавил он.

Персональные данные граждан обрабатываются сотнями государственных учреждений и коммерческих компаний в разном объеме и в совершенно разных информационных системах, отметил директор департамента информационной безопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев. Для того чтобы на каком-то ресурсе была сконцентрирована вся информация об обрабатываемых персональных данных, необходимо провести огромную работу. Все эти учреждения и компании должны будут доработать свои информационные системы и подключиться к общей.

В Центробанке и Минкомсвязи не ответили на вопрос «Известий» о том, как именно будет работать новый ресурс.

В этом году россияне стали чаще жаловаться на использование их персональных данных, сообщали ранее «Известиям» в Роскомнадзоре. Так, за первые шесть месяцев 2018 года в адрес службы пришло 17 884 таких обращения, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2017-го. Чаще всего поступали претензии из-за несоблюдения требований конфиденциальности, порядка и условий хранения информации.