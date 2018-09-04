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Замминистра связи призвал изменить закон о персональных данных

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Законодательство в области персональных данных требует уточнения, так как в нынешнем виде затрудняет развитие некоторых сфер. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

«Современная регуляторика в области персональных данных в принципе делает невозможным колоссальное количество очень полезных и нужных сфер деятельности», — сказал он в интервью ТАСС.

В качестве примера Волин назвал запрет на публикацию в соцсетях известной документальной фотографии Ника Ута «Напалм во Вьетнаме», на которой изображена бегущая девятилетняя девочка без одежды (все ее вещи загорелись, их пришлось сбросить).

«Если современная регуляторика делает невозможным появление фотографий, которые вошли в золотой фонд мировой журналистики, где находится глупость — в регуляторике или в профессии? Я склонен считать, что в регуляторике», — заявил он.

Комментируя конфликт, возникший между правообладателями и сервисом «Яндекс. Видео», Волин заявил, что Минкомсвязь готова выступить в этом споре в качестве медиатора. По его словам, необходимо выбрать модель взаимодействия, как в случае с соцсетью «ВКонтакте», которая несколько лет назад активно распространяла пиратский контент, но нашла общий язык с продюсерами.

«Когда возник общий экономический интерес, они просто сели и договорились. Этот интерес — трафик, который сегодня капитализируется как через рекламные возможности, так и через подписные возможности», — пояснил замминистра.

В 2016 году Facebook блокировал публикацию с фотографией «Напалм во Вьетнаме» из-за запрета на изображения обнаженных детей. После ряда обращений администрация пересмотрела решение и установила, что кадр имеет историческое и культурное значение.

28 августа заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что «Яндекс.Видео» могут заблокировать, если к вечеру 30 августа сервис не удалит ссылки на сайты с пиратским контентом из выдачи. Перед этим телеканалы ТНТ, ТВ 3, 2х2, «Супер» направили заявление в Мосгорсуд с требованием принять предварительные обеспечительные меры к «Яндексу», так как поисковик сервиса предлагает пользователям Сети видео со страниц, где незаконно размещены сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно, земляне». Суд удовлетворил эти требования.

30 августа «Яндекс» удалил часть нелегального контента, чтобы минимизировать риск блокировки.

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