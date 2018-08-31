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Роскомнадзор заблокировал 500 сайтов за распространение персональных данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заблокировала в 2018 году 506 интернет-ресурсов, нарушивших законодательство о персональных данных.

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Владельцы еще 640 сайтов удалили противоправную информацию до блокировки. Все запрещенные судом сайты занесены в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

В него вносятся интернет-ресурсы, нарушающие права граждан на неприкосновенность их частной жизни, личную, семейную тайну, обрабатывающие персональные данные без правовых оснований.

Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных был создан в 2017 году на основании Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам применения информационных технологий в сфере охраны здоровья».

В августе Роскомнадзор сообщил, что заблокировал доступ к 232 сайтам, которые содержат сведения о незаконной продаже или способах изготовления оружия. Основанием для ограничения доступа стали решения суда и нежелание владельцев сайтов удалять противоправную информацию на сайтах или их отдельных страницах.

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