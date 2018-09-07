Котельная сгорела в отопительный сезон в Якутии

Во время пожара в поселке Сырдах Усть-Алданского района Якутии сгорела местная котельная, работавшая на нефтяном топливе. Пострадавших нет, однако котельная функционировать больше не может.

Как сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на пресс-службу ГУП «ЖКХ Якутии», сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в ночные часы. В результате пожара повреждения получило здание котельной по всей площади. Емкостный парк не пострадал.

Из-за резкого похолодания в Якутии отопительный сезон начался раньше обычного, а эта котельная обеспечивала теплом жилые дома, школу и детский сад, отмечает агентство.

В ЖКХ Якутии пообещали привезти в поселок модульную котельную на жидком топливе. Ее мощности должно хватить для того, чтобы обеспечить теплом подключенные к старой котельной объекты.

Сейчас в поселке Сырдах температура держится на уровне +4 градусов.