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Мокрый снег ожидается в Якутии

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Синоптики прогнозируют мокрый снег в Якутии. При этом в ночные часы ожидаются первые в сезоне заморозки.

По данным синоптиков, в течение всего дня 6 сентября в регионе ожидаются небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах может выпасть мокрый снег. При этом скорость ветра будет достигать 18 м/с. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

В ночные часы в Якутии ожидаются заморозки, на севере температура упадет до –3 градусов.

Ранее сообщалось, что заморозки ожидаются в Омской области. В течение нескольких ночей столбики термометров будут опускаться ниже нулевой отметки.

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