F-35 получил серьезные повреждения при дозаправке в воздухе

Повреждения во время выполнения упражнения по дозаправке получил боевой американский самолет F-35C Lightning II Joint Strike Fighter, который взлетал с авианосца «Авраам Линкольн». Это стало первым серьезным провалом в воздухе самолетов модификации F-35, предназначенных для авианосцев.

Американские военные квалифицировали инцидент как «несчастный класса А». Он относится к самому серьезному типу для боевых самолетов, к которым причисляются происшествия, в которых боевые машины получают ущерб в более чем $2 млн или когда самолеты полностью разрушены, а экипаж получил серьезные травмы или погиб, сообщает телеканал «Звезда».

В начале августа военно-политическое издание The National Interest сообщало, что у истребителя пятого поколения F-35 обнаружили уязвимость перед ударами молний. Это связано с конструктивными особенностями самолетов — они собраны из композитных материалов.

Истребитель F-35 спроектирован с применением технологии stealth и способен нести ядерное оружие. Самолет выпускается в трех модификациях: для ВВС — F-35A, корпуса морской пехоты — F-35B и ВМС — F-35C. В варианте для морпехов самолет может осуществлять вертикальный взлет и посадку. F-35 регулярно критикуют за высокую стоимость и технические неполадки.