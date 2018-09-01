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Обнаружена серьезная уязвимость американских истребителей F-35

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Фото: Depositphotos
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У американского истребителя пятого поколения F-35 обнаружили уязвимость перед ударами молний. Как пишет 29 августа военно-политическое издание The National Interest, это связано с конструктивными особенностями самолета.

В начале августа текущего года корпус морской пехоты США запросил переносные громоотводы для защиты от молний истребителей F-35B, которые дислоцированы на американской базе «Ивакуни» в Японии.

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По мнению морпехов, истребители F-35 не обладают достаточным уровнем пассивной защиты от ударов молний. Военные объясняют это тем, что самолеты собраны из композитных материалов.

Согласно ежегодной оценке Пентагона, корпорация-производитель F-35 Lockheed Martin в настоящее время тестирует новые способы по борьбе с молниями.

В частности, речь идет о защите «мозга» самолета — Автономной логистической информационной системы (ALIS).

Еще одна проблема, на которую указывает издание, риск детонации топливных баков истребителя из-за попадания молнии.

В августе сообщалось, что минобороны США скрывает критические дефекты истребителя F-35. 

Истребитель F-35 спроектирован с применением технологии stealth и способен нести ядерное оружие. Самолет выпускается в трех модификациях: для ВВС — F-35A, корпуса морской пехоты — F-35B и ВМС — F-35C. В варианте для морпехов самолет может осуществлять вертикальный взлет и посадку. F-35 регулярно критикуют за высокую стоимость и технические неполадки.

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