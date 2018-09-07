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Российский турист убежал в море с 10 порциями украденного шашлыка

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Фото: Global Look Press/Artur Widak
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На курорте Паттайя (Таиланд) российский турист украл десять порций куриного шашлыка и убежал с ними в море. Продавец мяса заявила, что относится к случившемуся с пониманием.

Инцидент произошел у входа на центральную пешеходную улицу курорта. Продавец Джитлада Камкайу рассказала журналистам, что мужчина схватил шашлык, который она готовила для другого клиента, и прыгнул в море, сообщает местный портал Coconuts.

Один из находившихся рядом местных жителей решил, что россиянин тонет, и попытался вытащить из воды, однако тот начал кричать, что в море его ждет друг.

Полицейские забрали нарушителя в участок. Продавец сказала, что «у всех иногда бывают помутнения», и не стала писать заявление. Анализ не выявил в организме туриста следов наркотиков, поэтому через час, когда он успокоился, его отпустили.

В начале сентября американца оштрафовали за то, что он дал пинка чайке, укравшей у него чизбургер. Этот вид птиц охраняется в США на федеральном уровне. Мужчина утверждал, что это вышло случайно: он сделал движение ногой, чтобы отогнать чайку, но не рассчитал силы.

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