Полицейский застрелил своего командира в поселке Казахстана

Сержант полиции смертельно ранил своего командира из табельного огнестрельного оружия во дворе районного отдела внутренних дел в поселке Чапаево Западно-Казахстанской области Казахстана. Об этом информирует пресс-служба регионального департамента внутренних дел.

Инцидент произошел 6 сентября во второй половине дня.

«Сотрудник управления специализированной службы охраны из табельного оружия произвел выстрелы в своего командира батальона. Ранения оказались не совместимы с жизнью, он скончался», — приводит ТАСС комментарий представителя правоохранительных органов.

По факту произошедшего проводится досудебное расследование по статье «Убийство». Устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

В начале сентября задержанный мужчина застрелил полицейского в туалете 4-го отдела УВД на станции метро «Курская» в Москве. В совершении этого преступления подозревают уроженца Киргизии Нурлана Муратова, предполагаемый преступник помещен под стражу.