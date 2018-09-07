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Актер Райан Рейнольдс поссорился в соцсетях с медвежонком Паддингтоном

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Популярный американский актер, исполнитель роли супергероя Дэдпула в одноименном фильме поскандалил в Twitter с медвежонком Паддингтоном. Причиной стали номинации People's Choice Awards.

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Выражая благодарность, что «Дэдпул 2» номинирован в нескольких категориях, актер призвал внести картину и в номинацию «Лучший семейный фильм», в которой представлена лента «Приключения Паддингтона 2».

«Большая честь — быть номинированным на People's Choice Awards. Надеюсь вы все проголосуете за «Дэдпул 2». И пожалуйста, впишите нас в номинацию «Лучший семейный фильм». Потому что держи уши востро, Паддингтон, вот почему», –– пошутил Рейнольдс, добавив нецензурную брань.

На твит Рейнольдса отреагировал актре Хью Бонневилль, который играет в фильме о «Паддингтоне» отца семьи, где живет медвежонок.

«Следите за языком, мистер Рейнольдс, следите за языком», –– написал он.

Не прошел мимо и сам «Паддингтон». Медведь ответил хэштегом #hardstare (суровый взгляд). В фильме, когда Паддингтон делает такой взгляд у окружающих начинается приступ страха.

На защиту любимого медведя встали и простые пользователи.

«Все было хорошо до последнего предложения. Уважай Медведя, Рейнольдс», –– написал один из них.

Острый на язык Рейнольдс пока никак не отреагировал на эту реплику.

Победители премии People's Choice Awards станут известны 11 ноября.

В июне сообщалось, что «Приключения Паддингтона 2» вошел в список лучших анимационных фильмов всех времен.

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