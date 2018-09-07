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США отменит ограничение срока задержания детей нелегальных мигрантов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Ограничение срока задержания малолетних нелегальных иммигрантов отменит администрация президента США. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщил телеканал NBC News.

По старому регламенту детей нелегальных мигрантов могли задерживать не более чем на 20 дней, теперь же они останутся под стражей вместе с родителями до конца разбирательства в суде о том, стоит ли предоставлять этим семьям статус беженцев.

С середины апреля по конец мая власти США разлучили почти 2 тыс. детей мигрантов с родителями или их ближайшими родственниками. Однако, столкнувшись с жесткой критикой общественности, 20 июня Трамп подписал указ о прекращении разлучения семей нелегальных мигрантов. 27 июля стало известно, что в США более 1,8 тыс. детей нелегальных мигрантов воссоединились со своими родителями.

29 июля президент США Дональд Трамп заявил, что многие нелегальные мигранты «используют детей в своих собственных зловещих целях».

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