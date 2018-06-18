В Техасе иммигранты погибли в ДТП при попытке скрыться от властей

В ДТП в Техасе погибли как минимум четыре нелегальных мигранта, которые пытались скрыться от властей на автомобиле. Об этом сообщил NBC в воскресенье, 17 июня.

Минивэн, в котором находились 16 человек и который преследовали сотрудники службы пограничного контроля, перевернулся, в результате чего четверо пассажиров погибли, а остальные были госпитализированы.

По информации телеканала News 4 San Antonio, погибших в аварии пятеро.

Инцидент произошел недалеко от границы с Мексикой.

14 июня два грузовика, один из которых перевозил виски, столкнулись в американском штате Арканзас. В результате аварии бутылки со спиртным рассыпались по магистрали, и алкоголь залил трассу.