В Техасе иммигранты погибли в ДТП при попытке скрыться от властей
В ДТП в Техасе погибли как минимум четыре нелегальных мигранта, которые пытались скрыться от властей на автомобиле. Об этом сообщил NBC в воскресенье, 17 июня.
Минивэн, в котором находились 16 человек и который преследовали сотрудники службы пограничного контроля, перевернулся, в результате чего четверо пассажиров погибли, а остальные были госпитализированы.
По информации телеканала News 4 San Antonio, погибших в аварии пятеро.
Инцидент произошел недалеко от границы с Мексикой.
14 июня два грузовика, один из которых перевозил виски, столкнулись в американском штате Арканзас. В результате аварии бутылки со спиртным рассыпались по магистрали, и алкоголь залил трассу.