Полиция возбудила уголовное дело после ДТП с такси в Москве

По факту ДТП с такси на улице Ильинка в Москве, в результате которого пострадали семь человек, возбуждено уголовное дело. Об этом в субботу, 16 июня, заявили в столичном главке МВД.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — говорится в сообщении ведомства.

В материале уточняется, что водитель задержан.

Ранее сообщалось, что такси въехало в дорожный знак, а после сбило людей около Гостиного двора. По предварительной информации, водитель не справился с управлением автомобиля.

12 июня сразу несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. О пострадавших не сообщалось.