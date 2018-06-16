ДТП с такси произошло в центре Москвы

Такси въехало в дорожный знак, а после сбило людей около Гостиного двора в центре Москвы в субботу, 16 июня. В результате аварии пострадали семь человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в городских экстренных службах.

«В районе дома 4 на улице Ильинке автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей. По предварительным данным, пострадали семь человек», — приводит агентство его слова.

Как позже сообщило управление МВД по Москве, водитель такси был задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По предварительной информации, он не справился с управлением автомобиля. По данным ведомства, за медицинской помощью обратились восемь человек.

По факту происшествия проводится проверка.

12 июня сразу несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. О пострадавших не сообщалось.