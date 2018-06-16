Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В результате крупного ДТП на западе Москвы погиб один человек и четверо пострадали. Столкновение произошло утром в субботу, 16 июня, на Кутузовском проспекте в районе дома № 57.

Как передает РЕН ТВ, столкнулись автомобили BMW, Kia и еще одна легковушка. Сообщается, что один из пострадавших, находящийся в тяжелом состоянии, был госпитализирован вертолетом.

По словам очевидцев, BMW в результате столкновения «разнесло в клочья», а водитель «вылетел из машины». Сообщается, что у машин оторвало колеса.

13 июня сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Левашинском районе Дагестана.