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Двое детей и 10 взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом под Астраханью

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Фото: TASS/DPA/Carsten Rehder
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Не менее 12 человек, среди которых двое детей, пострадали при опрокидывании пассажирской «Газели» на трассе в Астраханской области, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«По уточненной информации, пострадали 10 взрослых и два ребенка. Четверо человек (трое взрослых и один ребенок) от госпитализации отказались», –– приводит сообщение ТАСС.

Самые серьезные травмы получил водитель маршрутки. Он в реанимации. Угрозы жизни остальным пострадавшим нет.

Инцидент произошел границе Лиманского района (Астраханская область) с Калмыкией, на трассе Махачкала–Астрахань. По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением, в результате чего машина упала в кювет.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД, водитель мог перепутать дорогу. В результате чего микроавтобус зацепил пластмассовый отбойник, и машина вылетела в кювет, несколько раз перевернувшись.

13 июня сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Левашинском районе Дагестана.

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