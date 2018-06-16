Двое детей и 10 взрослых пострадали в ДТП с микроавтобусом под Астраханью

Не менее 12 человек, среди которых двое детей, пострадали при опрокидывании пассажирской «Газели» на трассе в Астраханской области, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«По уточненной информации, пострадали 10 взрослых и два ребенка. Четверо человек (трое взрослых и один ребенок) от госпитализации отказались», –– приводит сообщение ТАСС.

Самые серьезные травмы получил водитель маршрутки. Он в реанимации. Угрозы жизни остальным пострадавшим нет.

Инцидент произошел границе Лиманского района (Астраханская область) с Калмыкией, на трассе Махачкала–Астрахань. По предварительным данным, водитель «Газели» не справился с управлением, в результате чего машина упала в кювет.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД, водитель мог перепутать дорогу. В результате чего микроавтобус зацепил пластмассовый отбойник, и машина вылетела в кювет, несколько раз перевернувшись.

13 июня сообщалось, что три человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Левашинском районе Дагестана.