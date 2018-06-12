Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве

Сразу несколько машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве днем. ДТП произошло в районе Поклонной горы.

По словам источника в экстренных службах, данные о пострадавших выясняются.

«Движение в сторону области осуществляется по двум полосам», — рассказал он «РИА Новости». По уточненной информации, сначала лоб в лоб столкнулись два автомобиля, после этого в них врезались еще несколько машин.

Ранее во вторник пять человек погибли при столкновении двух легковушек в Омской области.