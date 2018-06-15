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Литры виски вылились на дорогу в результате ДТП в Арканзасе

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Фото: REUTERS/Bryan Woolston
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Два грузовика, один из которых перевозил виски, столкнулись в американском штате Арканзас. В результате аварии бутылки со спиртным рассыпались по магистрали и алкоголь залил трассу, передает телеканал Fox.

Как сообщили в местном управлении по транспорту, инцидент произошел в округе Пьюласки утром 14 июня. Участок трассы на месте аварии был временно закрыт.

«Кажется нам придется тут поработать еще какое-то время», — написали представители управления в Twitter, прикрепив к записи фотографии с места происшествия. На снимках видно, что передняя часть 18-колесного грузовика сильно повреждена.

Позже представители транспортного департамента сообщили, что в результате ДТП никто не получил травм, угрожающих жизни, однако в ведомстве не уточнили общее число пострадавших. Как пишет RT, на уборку разбитых бутылок ушло несколько часов.

В марте в аэропорту Якутска из самолета во время взлета высыпались золотые слитки. Как установили следователи, причиной инцидента стало нарушение правил крепления груза.

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