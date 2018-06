Литры виски вылились на дорогу в результате ДТП в Арканзасе

Два грузовика, один из которых перевозил виски, столкнулись в американском штате Арканзас. В результате аварии бутылки со спиртным рассыпались по магистрали и алкоголь залил трассу, передает телеканал Fox.

Как сообщили в местном управлении по транспорту, инцидент произошел в округе Пьюласки утром 14 июня. Участок трассы на месте аварии был временно закрыт.

«Кажется нам придется тут поработать еще какое-то время», — написали представители управления в Twitter, прикрепив к записи фотографии с места происшествия. На снимках видно, что передняя часть 18-колесного грузовика сильно повреждена.

Looks like we’ll be working this for a while. Updates as they are available. pic.twitter.com/KEaXIpPj2y