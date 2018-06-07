Ирландия пугает грядущим дефицитом виски

Производители ирландского виски в скором времени не смогут удовлетворить растущий спрос на напиток. Об этом рассказал предприниматель Джон Тилинг, пишет газета The Irish Times.

По его словам, винокурням в Ирландии не хватает солода, а виски, который сейчас выдерживается в бочках, нельзя продавать ближайшие шесть-семь лет.

Тилинг добавил, что с аналогичной проблемой уже столкнулся японский рынок.

По данным издания, продажи ирландского виски ежегодно растут на 10% более чем в 75 странах.

В связи с этим Ирландская ассоциация виски планирует удвоить производство к 2030 году. В последние годы организация инвестировала в производственные мощности €240 млн.

Тем временем российское производство виски резко возросло. В 2017 году изготовление этого напитка увеличилось на 94%, до 0,64 млн декалитров. Драйвером роста для его производства стал новый ГОСТ.