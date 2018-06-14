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Американка застряла в выхлопной трубе пикапа на фестивале в США

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Фото: youtube.com
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Девушка застряла в выхлопной трубе пикапа на фестивале Winstoc Country Music Festival в США. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел в Миннесоте 11 июня. По словам самой 19-летней Кейтлин Стром, она веселились с друзьями, когда заметила выхлопную трубу и из любопытства захотела проверить, пролезет ли в нее голова. Застряв, девушка ждала помощи 45 минут, пока не прибыли пожарные и не вызволили ее. Спасение Кейтлин заснял на видео местный байкер. Ролик на Facebook уже посмотрели порядка 3 млн раз.

«Сколько алкоголя нужно, чтобы ваша голова застряла в выхлопной трубе дизельного пикапа? Кто знает эту девушку? Мне нужна ее версия этой истории», — приводит слова байкера телеканал «360».

Позднее сама пострадавшая опубликовала на своей странице в соцсети снимок, на котором она стоит рядом с водителем грузовика и улыбается.

Накануне в Сети начал набирать популярность ролик, в котором енот карабкается по небоскребу.

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