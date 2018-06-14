В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет

В Фичберге (штат Массачусетс, США) подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет. Его длина — 64 фута (около 20 м).

Церемония состоялась в местном аэропорту. Для подъема конструкции, весящей около тонны, использовали кран. New England Cable News отмечает, что одна из целей проекта — привлечь внимание к Фичбергу как центру бумажной промышленности. Создатель самолета, художник Джерри Бек, заявил, что его изобретение является самым большим в мире, и попросил представителей Книги рекордов Гиннесса зафиксировать это. Предыдущее достижение в данной области принадлежит Брауншвейгскому технологическому институту — в сентябре 2013 года его сотрудники запустили воздушное судно длиной 59,7 футов (18,21 м). На уточнение информации и подтверждение рекорда понадобится несколько недель.

Население Фичберга составляет около 40 тыс. человек. В массовой культуре он известен как родина квиддич-команды «Фитчбургские зяблики» из книг о Гарри Поттере, семь раз становившейся чемпионами американской лиги квиддича.