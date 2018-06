В США подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет

В Фичберге (штат Массачусетс, США) подняли в воздух самый большой в мире бумажный самолет. Его длина — 64 фута (около 20 м).

Will it fly? #ProjectSoar looking to fly a 64 foot paper airplane in #Fitchburg today. #Boston25 #Boston25Photogs #ZipTrips pic.twitter.com/If0Uth1tBU