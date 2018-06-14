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Телеведущую в Кувейте уволили из-за откровенного платья

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Фото: youtube.com
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Телеведущую Амаль Аль-Авади уволили с кувейтского телевидения из-за чересчур откровенного платья. Об этом сообщает британское издание Metro.

29-летняя Аль-Авади вела в прямом эфире шоу, лицом которого она была в течение многих лет, когда редакторы распорядились прекратить трансляцию. Ведущую отстранили от работу, после того как она поинтересовалась о причинах приостановки шоу.

Выяснилось, что в редакцию поступило много звонков от телезрителей, которые жаловались на слишком откровенное платье телеведущей, которое, по их мнению, недопустимо надевать в священный месяц Рамадан, пишет «Ридус».

По данным местных СМИ, инициатором увольнения выступил один из высокопоставленных государственных чиновников страны, однако телеканал эту информацию опроверг. По словам самой Амаль Аль-Авади, она не нарушала никаких правил, упоминаемых в ее контракте.

Накануне уволенной из-за фото в купальнике учительнице из Омска предложили вернуться в школу.

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