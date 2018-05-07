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Судью из ЕАО уволили за сон во время заседаний

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Квалификационная коллегия судей (ККС) в Еврейском автономном округе (ЕАО) единогласно лишила полномочий судью Биробиджанского районного суда за нарушение своих обязанностей. Об этом сообщается на сайте ККС.

По данным комиссии, судья часто объявлял необоснованно длинные перерывы между слушаниями, иногда спал на заседаниях, затягивал сроки вынесения решений.

«Проведенной проверкой установлено, что в ходе судебного разбирательства, проходившего с августа по декабрь 2016 года по уголовному делу <…> судья спал во время судебных заседаний, то есть допустил недостойное поведение при отправлении правосудия, чем грубо нарушил закон, умалил авторитет судебной власти и причинил ущерб репутации судьи», –– приводит заявление коллегии «Интерфакс».

На заседании ККС сам нарушитель полностью признал свою вину, однако это не помогло ему избежать лишения должности и всех полномочий.

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