СМИ узнали о расставании Бориса Джонсона с женой из-за измены

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон разошелся со своей женой. Как пишет таблоид The Sun 6 сентября, супруга обвинила политика в изменах.

По данным издания, Борис Джонсон и Марина Уилер больше не живут вместе и не будут появляться на публике как пара. Дочь политика назвала отца эгоистом и заявила, что Уилер «никогда не примет его обратно». Всего у супругов четверо детей.

Данное расставание является третьим за 25 лет брака — ранее супруги расходились также из-за измен Джонсона в 2004 и 2010 году. Предполагается, что от второй любовницы у политика есть ребенок.

Как отмечает таблоид, в случае окончательного расставания Джонсон потеряет своего ближайшего политического советника. Более того, очередной скандал может отрицательно сказаться на его популярности в Консервативной партии.

9 июля Борис Джонсон покинул пост главы МИД Великобритании из-за разногласий с премьер-министром королевства Терезой Мэй по вопросу выхода страны из Евросоюза. Джонсон был сторонником жесткого сценария.

Свои полномочия на этой должности он выполнял с лета 2016 года. Джонсона сменил бывший министр здравоохранения Джереми Хант.

В начале августа политика обвинили в исламофобии из-за высказывания о мусульманках.