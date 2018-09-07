Прямой эфир

СМИ узнали о расставании Бориса Джонсона с женой из-за измены

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон разошелся со своей женой. Как пишет таблоид The Sun 6 сентября, супруга обвинила политика в изменах.

По данным издания, Борис Джонсон и Марина Уилер больше не живут вместе и не будут появляться на публике как пара. Дочь политика назвала отца эгоистом и заявила, что Уилер «никогда не примет его обратно». Всего у супругов четверо детей.

Данное расставание является третьим за 25 лет брака — ранее супруги расходились также из-за измен Джонсона в 2004 и 2010 году. Предполагается, что от второй любовницы у политика есть ребенок.

Как отмечает таблоид, в случае окончательного расставания Джонсон потеряет своего ближайшего политического советника. Более того, очередной скандал может отрицательно сказаться на его популярности в Консервативной партии.

9 июля Борис Джонсон покинул пост главы МИД Великобритании из-за разногласий с премьер-министром королевства Терезой Мэй по вопросу выхода страны из Евросоюза. Джонсон был сторонником жесткого сценария.

Свои полномочия на этой должности он выполнял с лета 2016 года. Джонсона сменил бывший министр здравоохранения Джереми Хант.

В начале августа политика обвинили в исламофобии из-за высказывания о мусульманках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Песков напомнил о нелестных высказываниях Джонсона в адрес Путина
Мистер Бин поддержал исламофобскую шутку бывшего главы британского МИДа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017