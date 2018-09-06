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Троллейбус въехал в жилой дом в Туле

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Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области
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Три человека пострадали в результате ДТП с троллейбусом, въехавшим в жилую пятиэтажку в Туле. Об этом сообщил представитель регионального управления МВД Сергей Сергейчев.

Он отметил, что троллейбус протаранил стену дома на полном ходу.

«На улице Дмитрия Ульянова в жилой пятиэтажный дом въехал троллейбус. В результате пострадали двое пассажиров троллейбуса и жилец одной из квартир», –– цитирует представителя МВД «Интерфакс».

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее 6 сентября сообщалось, что пять человек погибли, один серьезно пострадал при лобовом столкновении легковых автомобилей в Липецке.

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