Троллейбус въехал в жилой дом в Туле

Три человека пострадали в результате ДТП с троллейбусом, въехавшим в жилую пятиэтажку в Туле. Об этом сообщил представитель регионального управления МВД Сергей Сергейчев.

Он отметил, что троллейбус протаранил стену дома на полном ходу.

«На улице Дмитрия Ульянова в жилой пятиэтажный дом въехал троллейбус. В результате пострадали двое пассажиров троллейбуса и жилец одной из квартир», –– цитирует представителя МВД «Интерфакс».

На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и медики. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее 6 сентября сообщалось, что пять человек погибли, один серьезно пострадал при лобовом столкновении легковых автомобилей в Липецке.