Прямой эфир

В ДТП под Липецком погибли пять человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лобовое столкновение двух легковушек произошло в Липецкой области, на месте ДТП погибли пять человек, один получил тяжелые травмы. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщила «РИА Новости» представитель пресс–службы полицейского главка по региону Наталья Маслакова.

Поколесить по-взрослому
Что нужно знать любителям мотоциклов и велосипедистам

На сайте ГУ МЧС по Липецкой области уточняется, что авария случилась около 20:30 на трассе «Липецк–Чаплыгин» около села Богородицкое в Добровском районе.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легкового автомобиля «Toyota RAV4» с легковым автомобилем «ВАЗ 2106», — уточнили спасатели.

Погибшие — уроженцы Узбекистана, легально проживавшие в Добровском районе и имевшие все необходимые документы.

Ранее в четверг в Сыктывкаре женщина-пешеход погибла в результате наезда автомобиля. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Часть МКАД перекрыли из-за массового ДТП с пятью машинами
Один погиб и 10 человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Можайске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017