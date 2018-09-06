В ДТП под Липецком погибли пять человек

Лобовое столкновение двух легковушек произошло в Липецкой области, на месте ДТП погибли пять человек, один получил тяжелые травмы. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщила «РИА Новости» представитель пресс–службы полицейского главка по региону Наталья Маслакова.

На сайте ГУ МЧС по Липецкой области уточняется, что авария случилась около 20:30 на трассе «Липецк–Чаплыгин» около села Богородицкое в Добровском районе.

«В результате нарушения правил дорожного движения произошло столкновение легкового автомобиля «Toyota RAV4» с легковым автомобилем «ВАЗ 2106», — уточнили спасатели.

Погибшие — уроженцы Узбекистана, легально проживавшие в Добровском районе и имевшие все необходимые документы.

Ранее в четверг в Сыктывкаре женщина-пешеход погибла в результате наезда автомобиля. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.