Прямой эфир

Машина с отказавшими тормозами насмерть сбила пешехода в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сыктывкаре женщина-пешеход погибла в результате наезда автомобиля. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.

ДТП произошло на улице Оплеснина. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль Ford Transit. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Ее личность устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

Женщина, находившаяся за рулем микроавтобуса, пояснила, что у автомобиля отказали тормоза, пишет ИА «Комиинформ». По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Виновного в гибели пассажира в ДТП под Севастополем осудили на три года
В Краснодарском крае 15-летняя девочка погибла в ДТП с автобусом

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017