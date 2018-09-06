Машина с отказавшими тормозами насмерть сбила пешехода в Коми

В Сыктывкаре женщина-пешеход погибла в результате наезда автомобиля. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.

ДТП произошло на улице Оплеснина. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль Ford Transit. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Ее личность устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

Женщина, находившаяся за рулем микроавтобуса, пояснила, что у автомобиля отказали тормоза, пишет ИА «Комиинформ». По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.