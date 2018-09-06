Самойлова прокомментировала слова о намерении уехать из России

Певица Юлия Самойлова пояснила свои слова о планах переехать из России в Европу. Она заявила, что это относится к «одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу».



«В нашей стране невозможно получить необходимые лекарства, их попросту нет. Семьи готовы всё бросить и улететь», — сказала Самойлова на видеозаписи, опубликованной в Instagram.

5 сентября Самойлова опубликовала видеозапись, на которой она сообщает о своей готовности иммигрировать из России в Европу. Агент певицы вечером того же дня отметил, что ничего не знает о ее планах по смене страны проживания.

Такое заявление вызвало бурную реакцию в Сети. Многие пользователи начали обвинять певицу в измене родине.

Певица представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне. Ей не удалось пробиться в финал. Россиянка исполнила песню I Won’t Break («Я не сломаюсь»).

За год до этого власти Украины не пустили ее на «Евровидение», проходившее в Киеве.