Пригожин назвал возмутительной волну негатива в адрес Самойловой

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал желание певицы Юлии Самойловой переехать на постоянное место жительства в Европу, назвав возмутительной волну негатива, которая обрушилась на артистку.

По словам Пригожина, политические взгляды мешают оставаться людьми, а артистам очень тяжело читать подобного рода критику.

«А во-вторых, с точки зрения закона Юлия Самойлова имеет полное право эмигрировать в Европу. Мы живем в демократической стране. Мы ценим свободу слова и свободу передвижения», — рассказал артист «Федеральному агентству новостей».

Критиков девушки продюсер назвал «остервенелыми псевдопатриотами», добавляет РЕН ТВ.

5 сентября Самойлова опубликовала видеозапись, где сообщила о своей готовности иммигрировать из России в Европу. После под одной из последних фото артистки пользователи социальной сети стали оставлять записи, среди которых есть как негативные, так и со словами поддержки.

Самойлова представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне и не дошла до финала.