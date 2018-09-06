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Пригожин назвал возмутительной волну негатива в адрес Самойловой

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал желание певицы Юлии Самойловой переехать на постоянное место жительства в Европу, назвав возмутительной волну негатива, которая обрушилась на артистку.

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По словам Пригожина, политические взгляды мешают оставаться людьми, а артистам очень тяжело читать подобного рода критику.

«А во-вторых, с точки зрения закона Юлия Самойлова имеет полное право эмигрировать в Европу. Мы живем в демократической стране. Мы ценим свободу слова и свободу передвижения», — рассказал артист «Федеральному агентству новостей».

Критиков девушки продюсер назвал «остервенелыми псевдопатриотами», добавляет РЕН ТВ.

5 сентября Самойлова опубликовала видеозапись, где сообщила о своей готовности иммигрировать из России в Европу.  После под одной из последних фото артистки пользователи социальной сети стали оставлять записи, среди которых есть как негативные, так и со словами поддержки.

Самойлова представляла Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» в Лиссабоне и не дошла до финала.

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