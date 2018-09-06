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Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за «непоколебимую веру» в него

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Фото: Global Look Press/Alex Edelman
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Американский президент Дональд Трамп выразил благодарность лидеру КНДР Ким Чен Ыну за «непоколебимую веру» в главу Белого дома.

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«Ким Чен Ын из Северной Кореи объявил о «непоколебимой вере в президента Трампа», — написал президент США в четверг, 6 сентября, в Twitter-аккаунте. «Спасибо, председатель Ким. Мы сделаем это вместе!» — выразил уверенность американский лидер.

Ким Чен Ын надеется на значительное улучшение отношений с Вашингтоном в ближайшие несколько лет, ранее в четверг сообщил специальный посланник президента Республики Корея Чон Ый Ён.

В конце августа лидер Соединенных Штатов отменил визит Помпео в Пхеньян из-за «враждебного письма» из КНДР. Что конкретно было написано в письме, не уточняется.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит США–КНДР — первая в истории встреча лидеров двух стран, по итогам которой Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. Пхеньян объявил о готовности пойти на полное ядерное разоружение полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

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