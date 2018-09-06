Власти Красноярска назвали сроки начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Красноярске стартует после 18 сентября. Об этом сообщили в администрации города.

В мэрии уточняют, что начало отопительного сезона определяется по нормативам. В течение пяти суток среднесуточная температура должна быть не выше 8 градусов. Согласно прогнозам, такие условия сложатся к 18–19 сентября. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Также власти сообщили, что тепловые источники в Красноярске готовы к запуску, у котельных имеется запас топлива.

Ранее сообщалось о старте отопительного сезона в Амурской области. Тепло начали подавать в школы и детские сады. Отопление поступит в жилые здания в ближайшие дни. В регионе уже выпал первый снег.