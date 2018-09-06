В Новосибирске назвали дату начала отопительного сезона

Отопительный сезон в Новосибирске стартует ориентировочно 15 сентября. Готовность систем теплоснабжения в городе оценивают на 98%.

Ремонт теплосетей в Новосибирске завершается. Коммунальщики ждут, когда среднесуточная температура несколько дней будет держаться ниже 8 градусов. По оценке синоптиков, сентябрь в Новосибирской области будет соответствовать климатической норме, хотя в восточных районах возможно похолодание. Особенно холодной выдастся первая половина месяца, пишет vn.ru.

В мэрии Новосибирска сообщают, что ориентировочной датой подачи тепла является 15 сентября. Первыми отопление получат объекты социальной инфраструктуры. К отопительному сезону готовы 98% объектов теплоснабжения, однако паспорта готовности получили только 82%. Документ не будет выдаваться при наличии задолженности перед поставщиком услуги.

Отопление уже начали подключать в Якутии, а также в Амурской области. В регионах уже выпал первый снег.