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Северный флот подготовился к отопительному сезону

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Объекты теплоснабжения военной и социальной инфраструктуры Северного флота подготовились к новому отопительному сезону. В работе уже находятся 42 котельные.

Военные коммунальщики провели подготовку и техническое обслуживание оборудования в Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми. К новому отопительному сезону готовы 206 котельных и 25 центральных тепловых пунктов. Потребовалась замена 7,8 км тепловых сетей и 159 котлов. Об этом пишет ИА «Би-порт».

На данный момент запущены 42 котельные, они подают горячую воду и отопление социальным объектам.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон стартовал в Амурской области и Якутии. На границе регионов уже выпал первый снег.

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