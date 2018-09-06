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Пробный пуск отопления запланирован в Люберцах

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В подмосковных Люберцах назвали дату пробного пуска отопления в жилые дома. Городской округ практически полностью готов к началу сезона.

О первом пуске отопления сообщил глава Люберец Владимир Ружицкий. С его слов, тепло поступит в жилые дома 20 сентября. По оценкам главы муниципалитета, Люберцы готовы к началу отопительного сезона на 90%. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Отопительный сезон уже стартовал в Якутии. Тепло начали подавать в детские сады, школы и больницы Якутска. До конца недели отопление подадут и в многоквартирные жилые дома.

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