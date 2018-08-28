Подготовка к отопительному сезону завершена в Омске на 85%

Все дома и ресурсоснабжающие компании Омской области должны быть готовы к отопительному сезону к 15 сентября. Об этом стало известно сегодня, 28 августа, в ходе конференции, посвященной данному вопросу.

По словам начальника отдела эксплуатации жилищного фонда департамента городского хозяйства администрации Омска Дмитрия Мурашкина, готовность объектов города к отопительному сезону составляет 85–86%. Из 6002 домов паспорта готовности получены 5193 объектами, сообщает РИА «Омск-информ».

Также Дмитрий Мурашкин отметил, что проблемы или отставания от графика отсутствуют, в связи с чем подготовку планируется завершить вовремя — до 15 сентября.

Начальник отдела энергетики, инженерной инфраструктуры и обращений по вопросам теплоснабжения департамента городского хозяйства Сергей Ветров рассказал, что готовность ресурсоснабжающих организаций составляет 80%. Подготовка осуществляется в штатном режиме.