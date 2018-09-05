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Отопительный сезон стартовал в Якутске

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Отопление начали подавать в детские сады, школы и больницы Якутска. Коммунальщики готовятся подключать к теплу жилые дома.

По данным администрации Якутска, паспорта готовности к отопительному сезону получили все социальные учреждения города. Промывка систем отопления и водоснабжения полностью завершена, готовность управляющих компаний к сезону оценивается на 93%. Об этом пишет ИА SakhaNews.

Из 114 учреждений образования тепло получили 105, остальные проходят процедуру запуска теплоносителя. Отопление подключат в течение дня.

В многоквартирные дома Якутска тепло начнут подавать до конца недели. Управляющие компании предупреждают жильцов, что в некоторых подъездах потребуется «стравливать» воздух на верхних этажах.

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