Аварийное жилье сносят в Якутске

До конца года в Якутске будет снесено 50 жилых домов, которые ранее признали аварийными. На проведение работ выделено 10 млн рублей.

Большая часть аварийных домов находится в Промышленном, Автодорожном и Строительном округах. На данный момент ликвидировано 18 зданий, всего же до конца года планируется снос 50 домов. В пяти домах Строительного округа уже ведется отключение всех коммуникаций, сообщает ИА SakhaNews.

В числе последних был снесен деревянный многоквартирный дом на улице Суворова. Все семьи переселили в маневренный фонд.

Якутск в числе первых завершил республиканскую программу по переселению людей из ветхого жилья. Проведена работа по расселению жителей квартир площадью 71,9 тыс. кв. м.