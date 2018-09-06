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Отопительный сезон стартовал в Амурской области после первого снега

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В Тынде Амурской области начали подавать отопление в школы и детские сады. Ранее на границе муниципалитета прошел первый снег.

По данным министерства образования, в последние несколько дней температура воздуха не поднималась выше 7 градусов. По нормативам отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов в течение пяти дней. Отопление уже начали подавать в детские сады и школы Тынды. Во всем Тындинском районе отопительный сезон стартует 10 сентября, в Зейском районе — 15 сентября. Об этом сообщает Амурская служба новостей.

6 сентября в Тындинском районе Амурской области на границе с Якутией выпал первый снег. Кроме того, 8 и 9 сентября ожидаются заморозки до –2 градусов.

Отопительный сезон уже стартовал в Якутии. Тепло начали подавать в нескольких поселках республики, также батареи потеплели в школах, детских садах и больницах Якутска.

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