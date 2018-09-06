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Ким Кардашьян показала свое фото из 1990-х

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Фото: Global Look Press/Birdie Thompson/AdMedia
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Американская телезвезда Ким Кардашьян показала, как она выглядела 20 лет назад, когда ей было 17 лет. Свой старый снимок она опубликовала на странице в Instagram.

Согласно подписи к фотографии, кадр был сделан в 1998 году. На фото девушка сидит рядом с отцом Робертом Кардашьяном.

Многие пользователи заметили, что 20 лет назад у Ким Кардашьян были другие черты лица и тонкие треугольные брови.

«Ты настолько изменилась с тех пор. Нос, губы и подбородок совершенно другие!» — писали звезде в комментариях.

При этом некоторые пользователи Instagram отметили, что она была красавицей и до вмешательства косметологов и хирургов.

В июне Ким Кардашьян не исключила вероятности того, что когда-нибудь уйдет в политику и будет баллотироваться на пост президента США. Отмечалось, что она является супругой известного рэпера Канье Уэста –– активного сторонника Дональда Трампа, поддерживавшего его во время предвыборной кампании.

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