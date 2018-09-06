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Планер Perlan 2 установил рекорд высоты в стратосфере

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Фото: youtube.com
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Стратосферный планер Perlan 2 установил мировой рекорд высоты полета среди безмоторных летательных аппаратов.

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Воздушное судно поднялось над Патагонией (географический регион в Южной Америке. — Ред.) примерно на 23 км, сообщает пресс-служба компании Airbus.

Таким образом, планер побил даже рекорд американского высотного самолета-разведчика U-2 Dragon Lady, установленный в апреле 1989 года и составляющий 22,5 км.

Ранее сообщалось, что 27 августа планер поднялся на высоту 18,9 тыс. м.

Планер Perlan 2 имеет герметизированную и утепленную кабину пилота. Размах его крыла составляет 25,6 м и фюзеляж длиной чуть больше 10 м. Планер весит 816 кг.

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