Стратосферный планер Perlan 2 установил рекорд высоты

Стратосферный планер Perlan 2 установил мировой рекорд высоты полета среди немоторизованных летательных аппаратов.

Его разрабатывает подразделение авиастроительного концерна Airbus.

Испытания проходили в Аргентине, сообщили в пресс-службе концерна. 27 августа планер самостоятельно поднялся на высоту 18,9 тыс. м.

Эти показания сняли с измерительных приборов по давлению. Согласно данным GPS, показатель высоты составил 18,5 тыс. м, пишет портал N+1. В Airbus пообещали зарегистрировать рекорд официально в ближайшее время.

Планер Perlan 2 имеет герметизированную и утепленную кабину пилота. Размах крыла планера составляет 25,6 м и фюзеляж длиной чуть больше 10 м. Планер весит 816 кг.

Предыдущий рекорд высоты 3 сентября 2017 также установил Perlan 2. Летательный аппарат смог подняться на высоту 15,9 тыс. м.