Эксперт прокомментировал запуск «Яндексом» сервиса для поиска специалистов

Компания «Яндекс» запустила собственную платформу для поиска специалистов «Яндекс.Услуги». Это не первая попытка российских интернет-компаний открыть подобный сервис, напомнил сооснователь онлайн-сервиса бытовых и бизнес услуг YouDo.com Алексей Гидирим.

«Это хорошая новость, что «Яндексу» не дает покоя рынок услуг. Ранее у них уже была попытка запустить похожий сервис — «Яндекс.Мастер», но она не увенчалась успехом. Такая же попытка была у Avito: они дважды перезапускали Avito Услуги Pro (совершенный аналог YouDo.com). Mail.ru также запускали схожий сервис («Пчела-сервис»), о которой уже давно ничего не слышно», — рассказал эксперт в беседе с порталом iz.ru.

По его словам, если «Яндекс» вернулся на рынок услуг, значит, он является для него стратегически важным, имеет большую емкость и потенциал.

«Мы очень рады, что крупные игроки идут на этот колоссальный рынок. По оценкам Data Insight, рынок c2c-сервисов (потребитель для потребителя. — Ред.) составляет 5,5 трлн рублей, рынки b2b-сервисов (бизнес для бизнеса. — Ред.) и b2g-сервисов (бизнес для государства. — Ред.) соизмеримы с ним. Суммарно рынок сервисов услуг в трех сегментах может составлять от 10 до 15 трлн рублей», — добавил Гидирим.

Он подчеркнул, что это намного больше, чем весь российский рынок электронной коммерции.

«Поэтому, чтобы целиком охватить его, необходимо несколько крупных игроков, которые смогут поделить рынок между собой», — подытожил эксперт.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», «Яндекс.Услуги» поможет искать специалистов, готовых помочь в решении бытовых вопросов. На платформе будут зарегистрированы мастера по ремонту техники, уходу за животными и другие специалисты.

Сервис планирует работать не только с частными лицами, но и с компаниями из разных уголков страны. На платформе будет представлен каталог с 300 категориями услуг. Дополнительной платы за размещение объявлений на сервисе и за контакты специалистов «Яндекс» взимать не будет. Заказчики смогут размещать на портале отзывы и давать оценки мастерам оценки.