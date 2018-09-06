Жорин пожелал Петросяну освободиться от брачных уз до Нового года

Артистка Елена Степаненко затягивает бракоразводный процесс с юмористом Евгением Петросяном, так как опасается, что он вступит в новый брак. Об этом заявил представляющий интересы Петросяна адвокат Сергей Жорин.

«Елена Григорьевна пытается максимально надолго затянуть судебный процесс, чтобы брак не был расторгнут и не дай бог Евгений Ваганович не вступил в новый брак», — цитирует адвоката агентство городских новостей «Москва».

Жорин выразил надежду, что Петросян снова станет холостяком до Нового года.

Ранее 6 сентября Жорин заявил, что Степаненко отказалась забирать на ответственное хранение совместное с Петросяном имущество. По его словам, суд принял такое решение по ее же ходатайству, однако она передумала «в процессе исполнения этого судебного определения».

Петросян и Степаненко, женатые более 30 лет, начали бракоразводный развод и раздел имущества в августе. СМИ сообщали, что артистка претендует на 80% совместного имущества, оцениваемого в 1,5 млрд рублей, однако ее адвокат Елена Забралова заявила, что в иске речь шла менее чем о половине общей собственности. По ее словам, Степаненко обратилась в суд исключительно с целью защиты своих прав, так как мировое соглашение предлагалось заключить на условиях Петросяна. Также она опровергла отказ артистки от ответственного хранения собственности, но подробностей не сообщила.