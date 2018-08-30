Степаненко решила отсудить у Петросяна древние книги по оккультизму

Сатирик Елена Степаненко потребовала от своего супруга Евгения Петросяна передать ей пять древних книг по оккультизму, заявил адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Требование заявлено в рамках раздела имущества и бракоразводного процесса.

Степаненко запросила книги «Евангелие в разъяснении спиритизма», «Оккультизм и сексуальность», «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение», «История суеверий и волшебства» и «Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул», пишет «РИА Новости».

Отмечается, что все книги вышли в начале XX века.

Петросян и Степаненко находятся в браке уже более 30 лет. 3 августа артистка подала иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Степаненко претендует на 57% собственности.

Петросян подал встречный иск с просьбой разделить имущество поровну и развести их.