Адвокат заявил об отказе Степаненко хранить совместное с Петросяном имущество

Артистка Елена Степаненко отказалась в рамках бракоразводного процесса с юмористом Евгением Петросяном принимать на ответственное хранение всё совместно нажитое имущество. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Петросяна.

По словам юриста, речь идет обо всем движимом имуществе и культурных ценностях. Степаненко, которой суд решил передать всё это на ответственное хранение по ее ходатайству, отказалась «в процессе исполнения этого судебного определения», приводит его слова ТАСС.

Исполнительный лист был передан представителям артистки. Они в свою очередь отдали его судебному приставу. Он возбудил исполнительное производство, а затем по их ходатайству завершил его, так и не начав.

Юристы Степаненко отказались давать журналистам комментарии.

30 августа Жорин заявил, что Степаненко в рамках раздела имущества потребовала у мужа передать ей пять книг по оккультизму — «Евангелие в разъяснении спиритизма», «Оккультизм и сексуальность», «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение», «История суеверий и волшебства» и «Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул». Все они изданы в начале XX века.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. 3 августа артистка подала иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Степаненко претендует на 57% собственности.

Петросян подал встречный иск, в котором просит расторгнуть брак и разделить имущество поровну.