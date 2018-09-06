Адвокат Степаненко раскрыла детали бракоразводного процесса

Адвокат Елена Забралова, представляющая интересы артистки разговорного жанра Елены Степаненко, раскрыла детали бракоразводного процесса своей клиентки с юмористом Евгением Петросяном. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает корреспондент iz.ru.

По словам защитницы, артистка потребовала в суде менее 50% имущества.

«Степаненко обратилась в суд с просьбой о менее чем 50% имущества, никаких 80% не было. Не могу вам показать документы, заседание закрытое», — сказала она, отметив, что артистка обратилась в суд лишь для того, чтобы защитить свои права, так как мировое соглашение предлагалось заключить на условиях Петросяна.

Также юрист прокомментировала ситуацию с квартирами. По ее словам, одна из них — музей Петросяна — составляет почти 50% всего имущества. «Он ей предлагал забрать эту квартиру, но зачем ей чужой музей. Остальные квартиры менее ценные», — добавила адвокат, подчеркнув, что оценка проводилась по ценам, которые заявил Петросян.

Кроме того, Забралова опровергла сообщения об отказе Степаненко принимать на хранение совместно нажитое имущество. Об этом ранее 6 сентября заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Петросяна.

30 августа Жорин заявил, что Степаненко в рамках раздела имущества потребовала у мужа передать ей пять книг по оккультизму — «Евангелие в разъяснении спиритизма», «Оккультизм и сексуальность», «Гипнотизм. Его теоретические основы и практическое применение», «История суеверий и волшебства» и «Заговоры. Опыт исследования происхождения и развития заговорных формул». Все они изданы в начале XX века.

Петросян и Степаненко женаты более 30 лет. 3 августа артистка подала иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Степаненко претендует на 57% собственности. Петросян подал встречный иск, в котором просит расторгнуть брак и разделить имущество поровну.