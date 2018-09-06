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В Саудовской Аравии решили сажать в тюрьму за шутки про религию

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Фото: Global Look Press/Narayan Maharjan
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Шутки на религиозную тему в Саудовской Аравии будут караться тюрьмой или многомиллионными штрафами. Об этом заявила прокуратура королевства в своем Twitter.

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«Создание и распространение в соцсетях контента, нацеленного на высмеивание или подрыв общественного порядка, религиозных ценностей и норм морали, будет расцениваться как киберпреступление», — цитирует сообщение РЕН ТВ.

Если человека признают виновным в подобном преступлении, то ему будет грозить до пяти лет тюрьмы и крупный штраф, сумма которого эквивалентна 54,5 млн рублей.

20 августа сообщалось, что представители компании Mail.ru Group готовы обсудить свои предложения об амнистии осужденных за активность в соцсетях с депутатами Госдумы. Прошение касается обвинений по статьям 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») УК РФ.

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