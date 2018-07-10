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Китай призвал арабские страны бороться с экстремизмом в Сети

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Китай и арабские страны должны совместно работать над созданием здоровой киберсреды и киберкультуры, а также бороться с распространением экстремистских материалов, разжигающих ненависть. С таким заявлением на церемонии открытия 8-й встречи министров иностранных дел форума китайско-арабского сотрудничества выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

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Он указал, что Китай и арабские страны объединяет история и в настоящее время есть множество причин для развития межцивилизационного диалога, сообщает ТАСС.

«Китай проводит на Ближнем Востоке политику по поддержанию мира, учитывающую интересы народов этого региона, в том числе их стремление к развитию», — заявил председатель КНР, отметив, что Пекин продолжит придерживаться этого принципа.

Си Цзиньпин отметил, что хоть между государствами и есть разногласия, их надо решать путем диалога, создавать атмосферу искренности.

VIII Форум китайско-арабского сотрудничества стартует 10 июля в Пекине. В нем примут участие представители 21 арабского государства и генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу аль-Гейт. Главная цель мероприятия — увеличение масштабов торгово-экономического сотрудничества.

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